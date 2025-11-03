İngiliz eski futbolcu Joe Cole, hayatını "Lüks Futbolcu" ismiyle kitap haline getirdi. Cole, otobiyografisinde teknik direktörü Jose Mourinho'yla yaşadığı gerilim dolu anılara da anlattı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea'de oynadığı dönemde, 2005 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya 2-1 mağlup olduklarını hatırlatan Joe Cole, "Jose soyunma odasına girdiğinde, 'Takım olarak ilk büyük sınavınızda başarısız oldunuz. Camp Nou'ya gittiniz ve saklandınız. Korkaklar, cesaretiniz yok!' diyerek herkesi azarladı. Fakat bununla yetinmedi, futbolcuları tek tek azarlamadı" ifadelerini kullandı.

"Petr Cech, John Terry ve Frank Lampard'ı mahvetti! Sırasını bekleyen mahkumlarla dolu bir odada gibiydik. Her oyuncuya 20 saniye ayırıyordu" diyen Cole, şöyle devam etti:

"Sıra bana geldiğinde içimden 'beni yerden kaldırmak zorunda kalacaklar' diyordum. Bana ve Damien Duff'a iyi oynadığımızı ve çok çabaladığımızı söyledi. Kendimi bir idam mangasıyla karşı karşıya kalmış ve son dakika affıyla kurtarılmış biri gibi hissettim. Jose soyunma odasından çıktı, bir süre kimse boğazını dahi temizlemeye cesaret edemedi. Bizden agresiflik ve baskı görmek istiyordu. Bunu da başardı. Rövanşta maçında Barcelona maça bile giremeden 3-0 öne geçtik, maçı da 4-2 kazanıp çeyrek finale çıktık."