Joel Embiid takım içindeki 'köstebeğe' verdi veriştirdi

Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, takım içindeki kriz toplantısının basına sızdırılmasından duyduğu rahatsızlığı sert bir dille ifade etti. Embiid, toplantıda yaşananların çarpıtıldığını belirtirken, "Sızıntıyı yapan kişi gerçek bir utanç," ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Embiid ve takım arkadaşı Tyrese Maxey arasında yaşanan gerginliğin basına yansımasının ardından, takım içindeki bir üyenin bilgileri dışarıya sızdırdığı ortaya çıktı. Embiid, bu konuyla ilgili "Toplantıda birçok şey konuştuk, ancak Maxey ile yaşanan olay sadece 30 saniye sürdü. Fakat benim adım geçtiği için her şey büyütülüyor," dedi.

TAKIM İÇİ DİNAMİKLER VE LİDERLİK ROLÜ

Joel Embiid, takım arkadaşlarıyla ilişkileri hakkında açıklamalar yaparak, Maxey ile dostluğunun dört yıllık bir geçmişe dayandığını ve bu ilişkiyi korumaya kararlı olduğunu vurguladı. "Takım arkadaşlarımın bana eksiklerimi söylemesini severim. Bu durum bazen zorlayıcı olsa da gelişmemi sağlar," diyen Embiid, hatalarından ders çıkarma konusunda istekli olduğunu belirtti.

Basına yansıyan bu olaylar, Embiid’in liderlik rolünü daha da görünür hale getiriyor. Memphis’teki bir maç sonrası Maxey ile aynı alanda oturdukları ve aralarındaki samimiyetin devam ettiği gözlemlendi. Ancak Embiid, sürekli olarak eleştiri altında olmanın yorucu olduğunu da ekledi: "Kariyerim boyunca aynı şeylerle uğraşıyorum. Tek amacım, sahada ve özel hayatımda ailem için en iyisini yapmak."

PHİLADELPHİA'NIN GELECEĞİ VE ZORLUKLAR

Son maçta 35 sayı ve 11 ribaund ile sezonun en iyi performansını sergileyen Embiid, takımın diğer yıldız oyuncusu Paul George’un sakatlığıyla daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kaldı. Takımın dar bir hareket alanına sahip olduğunu belirten Embiid, "Sahada her iki tarafı da mükemmel oynamamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Embiid’in açıklamaları, takım içindeki sorunların çözülmesi gerektiğini ve bu durumun sadece bireysel performansla değil, takım ruhuyla aşılabileceğini gösteriyor. Sixers, gelecekte bu tür krizleri yönetme becerisini artırmak zorunda.



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