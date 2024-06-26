JÖH ve PÖH'ten orman yangınları için devriye

Yaz aylarının gelmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde devam etmesi derken orman yangınlarının sayısı da artmaya başladı. Yurdun birçok yerinde meydana gelen orman yangınları yüzünden ve artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınları riski de artıyor.

Bu riski en aza indirmek ve orman yangınları önlemek için oluşturulan devriye ekipleri, yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda önlemler alarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Muğla’da JÖH ve PÖH ekipleri ormanlık alanlarda devriye atarak vatandaşlara yangın tehlikesi ve alınması gereken tedbirler hakkında uyarılarda bulunuyor.