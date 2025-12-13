Tether'ın Juventus'un bütün hisselerini satın almak için yaptığı teklife John Elkann'dan videolu yanıt geldi.

'JUVENTUS, TARİHİMİZ VE DEĞERLERİMİZ SATILIK DEĞİLDİR'

Elkann, kulüple ailesi arasındaki bağın 100 yılı aşkın bir geçmişe dayandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Juventus, ailemin bir parçası olalı 102 yıl oldu. Bu kelimenin tam anlamıyla böyle, çünkü bir asır boyunca dört nesil bu kulübü büyüttü, güçlendirdi, zor zamanlarında yanında oldu, mutlu günlerinde kutladı. Ama Juventus sadece bizim ailemizin değil, milyonlarca taraftardan oluşan büyük siyah-beyaz ailenin de bir parçası. Bu tutkuya ve bizi bir asırdan fazla süredir birleştiren bu sevgiye saygı duyarak, aile olarak kulübü desteklemeye ve geleceğe bakmaya devam ediyoruz. Kazanan bir Juventus inşa etmek istiyoruz. Juventus, tarihimiz ve değerlerimiz satılık değildir.”

EXOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA: TEKLİF REDDEDİLDİ

Elkann’ın bu açıklaması, Exor’un daha önce yaptığı resmi duyurunun ardından geldi. Exor, Tether Investments tarafından Juventus’un tamamının satın alınmasına yönelik yapılan teklifi yönetim kurulu kararıyla oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.

Holding tarafından yapılan açıklamada, Exor’un Juventus’taki hisselerini satma niyetinin bulunmadığı net şekilde ifade edilirken El Salvador merkezli Tether dahil olmak üzere hiçbir üçüncü tarafa hisse devrinin gündemde olmadığı belirtildi.

'JUVENTUS BİZİM İÇİN TARİHİ BİR DEĞER'

Exor açıklamasında, Agnelli ailesinin Juventus’a olan bağlılığı bir kez daha vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Juventus, Exor ve Agnelli ailesinin bir asırdan uzun süredir gururla ve istikrarla hissedarı olduğu, tarihi ve başarılı bir kulüptür. Aile ve Exor, kulübe olan bağlılığını sürdürmekte ve sahada ve saha dışında sağlam sonuçlar elde etmeyi hedefleyen yeni yönetim kadrosunu desteklemektedir.”