31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı

John F. Kennedy’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e Atatürk’ün ölüm yıldönümü vesilesi ile yazdığı taziye mesajı tekrar gündem oldu.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:04
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:08
Takip Et

John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı

John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
+
Aa
-

John F. Kennedy’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü vesilesi ile yazdığı taziye mesajı tarihe geçti.

Kennedy yayınladığı mesajda çökmekte olan bir imparatorluktan Türkiye’nin gururla bağımsızlığını ilan etmesi ve o zamandan beri bunu sürdürmesi, Atatürk ve Türk halkının başarısı olduğuna dikkat çekmişti. Öte yandan ABD ve Türkiye ilişkilerine Atatürk’ün derinden ilgilendiğini belirterek “Demokratik yönetimimize dikkat çekmiş ve bir keresinde adeta bir kehanet verir gibi, “şimdi arkadaşız ancak gelecekte çok daha yakın arkadaş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İşte John F. Kennedy’nin o mesajı:

“Kemal Atatürk’ün ölümünün 25. yıl dönümü anma törenine katılmaktan onur duyuyorum. Atatürk adı akla, bu yüzyılın büyük adamlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkının ilham veren liderliğini, modern dünyayı kavrayan bakış açısını ve bir askeri lider olarak cesaretini getiriyor.

Çökmekte olan bir imparatorluktan, özgür bir Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin gururla bağımsızlığını ilan etmesi ve o zamandan beri bunu sürdürmesi, Atatürk ve Türk halkının başarısıdır. Türkiye Cumhuriyetinin doğuşundan ve o zamandan beri Türkiye ve Atatürk’ün başlattığı köklü değişimlerden daha başarılı bir ulusal özgüven örneği kesinlikle yoktur.

Atatürk, Türkiye ile Amerika birleşik devletleri arasında, geleneksel olarak var olan dostane ilişkilerle derinden ilgilenmiştir. Demokratik yönetimimize dikkat çekmiş ve bir keresinde adeta bir kehanet verir gibi, “şimdi arkadaşız ancak gelecekte çok daha yakın arkadaş olacağız” demiştir. Şimdiki yakın ittifakımız, Atatürk’ün bağımsız bir Türkiye’de, özgür bir yönetim şekli için attığı sağlam temele kadar takip edilebilir. ABD’nin, bizi Atatürk’ün ülkesine ve Atatürk’ün, Türkiye’de ve dünyada kurulmasına yardımcı olduğu ideallere bağlayan bu ittifaka ortak olabilmesinden gurur duyuyorum.

Bu büyük adamı ölüm yıl dönümünde selamlıyorum.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
3
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
4
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
5
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
6
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.