John Obi Mikel, Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen ile ilgili bir program yapan eski Chelsea'li oyuncu John Obi Mikel önemli bir açıklama yaptı.

"CHELSEA'DE OYNAMAK İSTİYOR"

Football London’ın haberine göre, beIN Sports İngiltere yayınında konuşan John Obi Mikel, Osimhen’in Premier Lig hayalini ve Chelsea’ye olan tutkusunu dile getirdi: “Victor, Chelsea’de oynamak istiyor. Umarım Premier Lig’de forma giyeceği bir kulüp bulur.” diyerek Nijeryalı oyuncunun gelecek planları hakkında fikir verdi.

Galatasaray taraftarının bu sezon sevgilisi olan ve takımını şampiyonluk yarışında en önde tutan Osimhen'in bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de bulunuyor.