Chelsea'de önemli başarılara imza atan ve Süper Lig'de kısa bir dönem Trabzonspor forması giyen Nijerya'nın efane futbolcularından John Obi Mikel'in Messi ile ilgili dikkat çeken bir anısını paylaştı.

U20 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyduktan sonra 'Altın Top' ödülünü kazanmayı beklerken Messi'nin ardında 'Gümüş Top' kazanan Obi Mikel, Arjantinli yıldızla aralarında geçen diyaloğu anlattı ve Arjantinli yıldızın alçakgönüllüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

'ALTIN TOP'U BENDEN ÇALDIN'

John Obi Mikel genç takımda Messi ile aralarındaki 'Altın Top' çekişmesini şu sözlerle dile getirdi:

"Arjantin'e karşı oynadığımız U-20 Dünya Kupası finalinden sonra yaşananları asla unutamam. Messi Altın Top'u kazandı, ben de Gümüş Top'u kazandım ama Altın Top'u hak ettiğimi düşünüyordum. Ona yaklaşıp İspanyolca, 'Altın Top'u benden çaldın. Ben daha iyiydim.' dedim. Messi, kendine has alçakgönüllülüğüyle gülümseyerek, "Benim kararım değildi; komitenin kararıydı. Ama ülkeniz için yaptıklarınız inanılmaz." diye cevap verdi.

'ALTIN TOP'U AL GÜMÜŞ'Ü BANA VER'

Daha sonra, soyunma odalarının yakınında karşılaştığımızda, ödülleri takas etmeyi teklif etti: "İstersen Altın Top'umu al, Gümüş'ü bana ver." Güldüm ve, "Veremem; sen bunu hak ediyorsun. Sadece sinirlendim. Bu kadar nazik davrandığın için teşekkür ederim." dedim.

'BUGÜN O ÖDÜLÜ GERÇEKTEN HAK ETTİĞİNİ BİLİYORUM'

Yıllar sonra, 2018 Dünya Kupası'nda tekrar karşılaştık. Messi beni "Merhaba altın çocuk. Ödül töreninden kalan fotoğraf hala bende." diye selamladı. İşte o zaman ona, "Bugün, o ödülü gerçekten hak ettiğini biliyorum. Sen en iyisisin Leo." dedim."