John Wick 4’ün resmi hesabı da Yusuf Dikeç akımına katıldı. Afişine Yusuf astsubayı koydu

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
John Wick 4’ün resmi hesabı da Yusuf Dikeç akımına katıldı. Afişine Yusuf astsubayı koydu

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarındandaki havalı duruşu ve rahat tavırlarıyla Hollywood yıldızı Keanu Reeves’in canlandırdığı efsanevi karakter John Wick’e benzetilen Yusuf Dikeç, filmin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, yarış anındaki karizmatik duruşu ve rahat tavırlarıyla sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, diğer yarışmacıların özel lens, göz ve kulak koruması kullanırken Dikeç’in sadece normal bir gözlükle, eli cebinde yarışmasını büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Dikeç’in başarısı, yüz binlerce beğeni alan esprili paylaşımları da beraberinde getirdi.

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Özellikle Japon kullanıcılar, Dikeç’in anime çizimlerini paylaşarak hayranlıklarını dile getirdiler. Bir paylaşımda, “Türk adamı o kadar havalıydı ki onun bir taslağını çizdim. Onu çizerken duruşunun ne kadar etkileyici olduğunu fark ettim” ifadeleri yer aldı.

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JOHN WICK’E BENZETİLDİ

Yusuf Dikeç’in başarılı atışları, Hollywood yıldızı Keanu Reeves’in canlandırdığı efsanevi karakter John Wick’e de benzetildi. Benzetme için "Kulaklık takmıyor, özel bir gözlüğü yok, tek eli cebinde. Dikeç, artık birçok kişi tarafından Keanu Reeves'in efsane karakteri John Wick olarak adlandırılıyor" yorumları yapıldı.

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FİLM HESABI DA PAYLAŞTI

Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısı, Dikeç’in duruşunu paylaşarak “Türk John Wick” notunu düştü. ‘Wall Street Cooper’ isimli kullanıcının paylaşımını alıntılayan filmin resmi sosyal medya hesabı paylaşıma “Evet” yanıtını verdi.

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