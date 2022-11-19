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Johnny Depp'in kızı Amber Heard davasında neden sessiz kaldığını açıkladı

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard, karşılıklı açtıkları iftira davası ile uzunca bir süre gündem olmuştu. Depp'in kızı Lily Rose Depp, davada neden sessiz kaldığını ilk kez açıkladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 13:26
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Johnny Depp'in kızı Lily Rose Depp Amber Heard davasında neden sessiz kaldığını anlattı

Johnny Depp'in kızı Amber Heard davasında neden sessiz kaldığını açıkladı
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Johnny Depp ve Amber Heard 2017 yılında olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, kararını ise 1 Haziran 2022'de açıklamıştı.

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri, Depp'i haklı bularak, Heard'ün eski eşine 8,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Depp'in 23 yaşındaki kızı Lily Rose Depp, Heard davasında neden sessiz kaldığını açıkladı. Elle Dergisi'ne konuşan Lily Rose Depp, "Bu kadar özel ve kişisel olan bir durum birden böyle olmaktan çıkınca kendime gizli düşüncelerimi sakladığım bir alan yarattım.

Ayrıca başkalarının adına konuşmamam gerektiğini düşünüyorum. Kariyerim boyunca, insanların beni, ailemden ya da özel hayatımdaki erkeklerle tanımladığını düşünüyorum. Ben daha çok kendi ürettiğim şeylerle anılmak istiyorum" dedi.
 

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