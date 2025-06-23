Johnny Depp'ten Hollywood'a ağır eleştiri

Ünlü oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile yaşadığı ve tüm dünyanın dikkatini çeken dava sürecinin ardından Hollywood'un kendisine sırt çevirmesine büyük tepki gösterdi. İngiliz The Sunday Times'a verdiği röportajda sektördeki vefasızlıktan ve ikiyüzlülükten duyduğu hayal kırıklığını açıkça ifade eden Depp, yaşadıklarının kendisi için bir "MeToo hareketinin test mankeni" deneyimi olduğunu belirtti. Aktör, "MeToo hareketinden önce ve Harvey Weinstein'dan önce ben vardım" sözleriyle yaşadığı zorlu sürece dikkat çekti.

VEFASIZ DOSTLUKLAR VE HOLLYWOOD'UN ÇIKARCI YÜZÜ

Depp, röportajında kendisini en çok incitenin, çocuklarının doğum günlerinde bulunmuş, onlarla oynamış ve kucaklamış kişilerin zor zamanında kendisine sırt çevirmesi olduğunu vurguladı. "Üç kişiyi hatırlıyorum, onlar beni sattılar" diyen Depp, bu kişilerin kendi çıkarları uğruna doğru olanı yapmaktan çekindiklerini dile getirdi. Yıllarca birlikte çalıştığı ve milyonlarca dolar kazandığı menajeri Tracey Jacobs'ın bile Heard davasında aleyhine tanıklık etmesini örnek gösteren Depp, "Bu sahtekar piçler! Gülümserler, seni överler, hayranlık dolu sözler sarf ederler ama arkanızdan korkunç hikayeler anlatırlar çünkü ne isterler? Para" sözleriyle sektördeki açgözlülüğe isyan etti.

Depp, menajerini 2016'da mali nedenlerle kovduğunu, ancak Jacobs'ın mahkemede Depp'in sürekli geç kalması nedeniyle bazı stüdyoların kendisinden kaçınmaya başladığını iddia ettiğini ve kendisinin bu iddiaları kesinlikle reddettiğini sözlerine ekledi. Aktör, sadakatinin sorgulanamayacak son şey olduğunu belirtti.

HEARD DAVASI VE SONRASI

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı iftira davası, uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Depp lehine sonuçlanmıştı. Heard, dava sonucunda Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmiş, ancak daha sonra taraflar anlaşmaya vararak bu miktarı 1 milyon dolara düşürmüşlerdi. Heard, anlaşmaya varma kararını Lifecafe'ye yaptığı açıklamada, "Bu kararı aldım çünkü Amerikan adalet sistemine olan inancımı kaybettim" sözleriyle duyurmuştu.

Johnny Depp, kendisi hakkında çıkan iddiaların, Hollywood'da cinsel taciz iddialarının zirveye ulaştığı Harvey Weinstein olayından bir yıl önce ortaya çıktığını ve bu süreçte tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Aktör, yüzlerce sektör çalışanından "kimlerin güvenli oynadığını" görmek istediğini ifade etti. Bu acı deneyim, Depp'in Hollywood'un acımasız ve çıkara dayalı gerçekliğini bir kez daha gözler önüne sermesine neden oldu.