Boris Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü

Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de Başbakanlık koltuğu için yarış hızlandı.
Temmuz ayında, yükselen eleştiriler sonucu görevinden ayrılan eski Başbakan Boris Johnson'ın adı, özellikle Muhafazakar Parti içindeki müttefikleri tarafından yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
Yeniden başbakanlık için yarışa girebileceği konuşulan Johnson, Karayipler'deki tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.
Londra'nın Gatwick Havaalanına inen Johnson burada kameralara el sallayarak poz verdi.
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