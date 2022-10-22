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Boris Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü

İngiltere'de Liz Truss'ın Başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik için seçim süreci de başladı. Yeniden liderlik için aday olacağı konuşulan eski Başbakan Boris Johnson, yurt dışı tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:43
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Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü

Boris Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü
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Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de Başbakanlık koltuğu için yarış hızlandı.

Temmuz ayında, yükselen eleştiriler sonucu görevinden ayrılan eski Başbakan Boris Johnson'ın adı, özellikle Muhafazakar Parti içindeki müttefikleri tarafından yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Yeniden başbakanlık için yarışa girebileceği konuşulan Johnson, Karayipler'deki tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.

Londra'nın Gatwick Havaalanına inen Johnson burada kameralara el sallayarak poz verdi.

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