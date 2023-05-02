Dosta son veda. Jokeyin sakatlanan ve uyutulacak olan at ile yaşadığı duygusal anlar gündem oldu

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda Lion Victory devrildi ve sakatlık geçirdi. Jokeyi Ayhan Kurşun, uyutulacak olan at ile son kez vedalaştı ve duygusal anlar yaşadı.

Dosta son veda. Jokeyin sakatlanan ve uyutulacak olan at ile yaşadığı duygusal anlar gündem oldu

26 Nisan Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda 1500 metre sentetik pistte düzenlenen koşuda talihsiz bir sakatlık yaşandı.

LION VICTORY DEVRİLDİ
Gazi Koşusunun en büyük favorilerinden biri olan Lion Victory, koşunun son düzlüğünde sakatlanarak jokeyi Ayhan Kurşun ile birlikte devrildi.

Son düzlüğe orta kulvarda rakiplerinin önünde çıkan ve son 400 metreyi de kolay bir tempoda önde geçen klas tay, bu metrelerde tökezledi ve hemen akabinde de ayakta duramayarak jokeyi ile birlikte yıkıldı.

JOKEYİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Sakatlanan ve uyutulacak olan at ile vedalaşan jokey Ayhan Kurşun'un duygusal anları sosyal medyada gündem oldu.

Lion Victory'e sarılan Kurşun, atıyla son kez vedalaştı.

at-1.png

at-2.png

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
İBB'den kritik açıklama. İstanbul'daki askeri alanlara ne oldu? Güncel
İBB'den kritik açıklama. İstanbul'daki askeri alanlara ne oldu?
Moldova’nın eski Başbakanı Leanca, görevi kötüye kullanmakla suçlandı Dünya
Moldova’nın eski Başbakanı Leanca, görevi kötüye kullanmakla suçlandı
Esenler'de 860 bin liranın gasp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı Güncel
Esenler'de 860 bin liranın gasp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Akşener Soylu’ya Sivas’tan yanıt verdi ‘Böyle bir fantezi olur mu oğlum’ Siyaset
Akşener Soylu’ya Sivas’tan yanıt verdi ‘Böyle bir fantezi olur mu oğlum’
İYİ Partili Erhan Usta Şehit evine giden yolu bile yapmamışlar Siyaset
İYİ Partili Erhan Usta Şehit evine giden yolu bile yapmamışlar
Ankara'da 4 katlı bina alev alev yandı Yaşam
Ankara'da 4 katlı bina alev alev yandı