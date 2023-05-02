Dosta son veda. Jokeyin sakatlanan ve uyutulacak olan at ile yaşadığı duygusal anlar gündem oldu

26 Nisan Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda 1500 metre sentetik pistte düzenlenen koşuda talihsiz bir sakatlık yaşandı.

LION VICTORY DEVRİLDİ

Gazi Koşusunun en büyük favorilerinden biri olan Lion Victory, koşunun son düzlüğünde sakatlanarak jokeyi Ayhan Kurşun ile birlikte devrildi.

Son düzlüğe orta kulvarda rakiplerinin önünde çıkan ve son 400 metreyi de kolay bir tempoda önde geçen klas tay, bu metrelerde tökezledi ve hemen akabinde de ayakta duramayarak jokeyi ile birlikte yıkıldı.

JOKEYİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Sakatlanan ve uyutulacak olan at ile vedalaşan jokey Ayhan Kurşun'un duygusal anları sosyal medyada gündem oldu.

Lion Victory'e sarılan Kurşun, atıyla son kez vedalaştı.