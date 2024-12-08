Jokic’in kariyer rekoru mağlubiyeti engelleyemedi

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Jokic’in kariyer rekoru mağlubiyeti engelleyemedi

NBA’de Denver Nuggets, Nicola Jokic’in kariyer rekoru kırdığı maçta Washington Wizards’a mağlup oldu. Dallas Mavericks ise Doncic’in triple double yaptığı gecede Raptors'u mağlup etti

NBA’de Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 125-118 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Mavericks, deplasmanda Raptors'ı 7 sayı farkla yendi. Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle üst üste ikinci "triple-double"ını yaparken, Kyrie Irving ise 29 sayıyla oynadı.

Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise 79'uncu kez triple-double yaptı ve Wilt Chamberlain ile James Harden'ı geçerek tüm zamanların en fazla triple-double yapan oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.

Raptors'ta Gradey Dick'in 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

JOKİC’İN KARİYER REKORU MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

56 sayıyla NBA'de kariyer sayı rekorunu kıran Jokic, galibiyet getiremedi. Washington Wizards, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-113 yenerek 16 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Wizards'ta Jordan Poole 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Nuggets'ta Nikola Jokic, attığı 56 sayı ile NBA kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 109-119

Washington Wizards-Denver Nuggets: 122-113

New York Knicks-Detroit Pistons: 111-120

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 118-125

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 121-127

Miami Heat-Phoenix Suns: 121-111

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 102-116

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