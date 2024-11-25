Jonginho’nun hocasından Beşiktaş’a kötü haber. İngiliz basını duyurdu

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş gözünü ara transfere dikti. Siyah beyazlılar orta sahaya Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan Jorginho’yu transfer etmek istiyor. İtalyan oyuncu, daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakarken kötü bir haber geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İtalyan oyuncunun transferine onay vermedi. Çıkan haberlere göre Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sezon sonunu beklemek zorunda kalacak.



Jorginho'nun sezon sonunda Arsenal'den ayrılabileceği ve Beşiktaş'ın bu dönemde transfer girişimlerini yeniden değerlendirebileceği belirtildi. Siyah-beyazlıların bu transferde ısrarcı olduğu ve sezon sonunu bekleyebileceği öğrenildi.



Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 8 maçta 414 dakika sahada kalan deneyimli orta saha oyuncusu, henüz gol veya asist üretmeyi başaramadı. Ancak teknik ve liderlik özellikleriyle dikkat çeken Jorginho'nun, piyasa değeri şu anda 12 milyon euro civarında.