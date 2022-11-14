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  • Ünlü sunucu Jonnie Irwin'in sözleri yürekleri sızlattı. "Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek"

Ünlü sunucu Jonnie Irwin'in sözleri yürekleri sızlattı. "Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek"

İngiliz TV yıldızı Johnnie Irwin, 2 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı ve "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum. Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor" dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:08
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Jonnie Irwin'in sözleri yürekleri yaktı. "Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek"

Ünlü sunucu Jonnie Irwin'in sözleri yürekleri sızlattı. ''Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek''
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İngiliz TV yıldızı Johnnie Irwin'den kötü haber geldi. İki yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Irwin, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. 

HAYATA BAKIŞINI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

Hello Dergisi'ne konuşan 48 yaşındaki üç çocuk babası Irwin, "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek hastalığını, onunla mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.

Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine 6 ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat Irwin, buna rağmen hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.

"NE KADAR ZAMANIM KALDIĞINI BİLMİYORUM"

Irwin, röportajda "Benim kirli bir sırrım var. Bu benim sırtımda bir yük gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı. Johnnie Irwin, "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'ileri dönük plan yapma çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM BABALARINI TANIMADAN BÜYÜYECEKLER"

Ünlü sunucu, plan yapmak konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü:
Ama plan yapmak istediğimi biliyorum. Ailemle anları yakalamak ve anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü gerçek şu ki; çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor.

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