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Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçından sonra düzenlediği basın toplantısında masaya yumruğunu vurarak konuştu ve böyle bir ortamda olmayacağını söyledi

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:40
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Jorge Jesus ateş püskürdü

Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçından sonra düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullandı.

Masaya yumruğunu vurarak konuşan Jesus taraftarlara seslenerek, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın, iyi anlarda bizim güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Jesus, Rennes oyuncularından Benjamin Bourigeaud'ın "3-0'dan maç verdik. Biz aptalız." ifadesi ile teknik direktör Bruno Genesio'nun bu ifadeyi kendi üzerine almasının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu açıklamaların normal olduğunu düşünüyorum. Her oyuncu ve teknik adam böyle bir skoru koruyamayınca suçlu hisseder. Bence daha çok Fenerbahçe takımının hakkını vermeleri gerekiyor. Fenerbahçe gibi savaşan, maçı çevireceğine inanan takımlara karşı oynuyorsanız bu durum sizi daha çok zorluyor. İşin sırrı bence inanmak. Grubun son maçında birincilik için mücadele edeceğiz. Bu sezon takım Avrupa'da güzel yolda ilerliyor. Umarım son maçta daha çok gol atarak gruptan birinci çıkarız."

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