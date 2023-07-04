Jorge Jesus: Dünyanın en iyisi biziz

Al-Hilal'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, görev öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un sözleri şu şekilde;

''RONALDO'YA RAKİP OLMAK İLGİ ÇEKİCİ''

"Cristiano Ronaldo'ya rakip olmak elbette ilgi çekici. Ronaldo gibi Suudi Arabistan'a transfer olan çok sayıda büyük oyuncu var. Benzema, Kante ve diğerleri... Çok karmaşık bir lig olacak. Zaten geçmişte de öyleydi, bu kadar büyük oyuncular gelmeden önce bile..."

''3 YABANCI OYUNCUYU DAHA BEKLEYECEĞİM''

"Benim bir avantajım var, kadroda benimle çalışan 11 oyuncuyu tanıyorum. Şİmdi başkanın imzalayacağını söylediği 3 yabancı oyuncuyu daha bekleyeceğim."

''PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖRLER DÜNYANIN EN İYİLERİ''

"Suudi Arabistan'da Esprito Santo, Pedro Emanuel, Luis Castro var. Biri kaybetmek zorunda. Bu Portekizli teknik direktörlerin kalitesini gösteriyor. Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyİleri. Bunu herkes biliyor. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor."

BREZİLYA SORUSUNA YANIT VERDİ

Jesus, kendisine sorulan 'Brezilya'ya geri dönmek ister misin?' sorusuna "Al Hilal'e yeni geldim. 1 yıllık sözleşme yaptım. Bakalım" ifadelerini kullandı.