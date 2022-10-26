Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi'nde oynanacak Rennes maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte açıklamalar;

JORGE JESUS: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Rennes, Fransa Ligi'nin iyi takımlarından biri. PSG'nin arkasından Fransa'da en çok gol atan takım konumundalar. Bu turnuvalarda tecrübeleri var. Zor bir maç olacak. Kalitemizi ortaya koymalıyız. Kazanıp, lider çıkacak gücümüz var."

"FİNAL DEĞİL LİDERLİK MAÇI"

"Tam olarak final değil, liderlik maçı. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu da gerçekleştirdik. Lider olmayı istiyoruz, güçlü rakiplerle eşleşme ihtimaliniz azalıyor. İkinci olursanız, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla eşleşeceksiniz. Ben gerçek final maçına, final gözüyle bakarım. Bu sadece lideri belirleyecek bir maç."

''Rakibimiz Rennes de olsa, Başakşehir de olsa, sahaya aynı şekilde çıkıyoruz. Bizim bir fikrimiz var, bunu uyguluyoruz.''

''KING İYİLEŞTİ LUAN VE MERT YOK''

''Mert ve Luan Peres'in sakatlıkları, King'in sakatlığından daha ciddi. King klinik olarak iyileşti. O yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olamayacaklar.''

İRFAN CAN JESUS'A SORU YÖNELTTİ

İrfan Can Kahveci, basın toplantısında gazetecilerin arasına katıldı ve soru sordu: ''Hocamıza sorum var. Yarın rotasyona gitmeyi düşünüyor mu?''

Jesus: ''İdmanlarda kimin oynayacağı az çok belli oluyor. Kendisi bu soruyu sorarken aslında rotasyon olacağını biliyor.''

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI

"Grup liderliği için önemli bir maça çıkıyoruz. Lider olarak çıkmak istiyoruz. Büyük avantaj olacak. İnşallah gerçekleştiririz."

"Önceki sezonlarda az gol atmıştım. İnşallah bu sezon daha çok gol atarım. Jorge Jesus, büyük bir hoca olduğunu bize kanıtladı. Zaten bunu biliyorduk. Kariyerimde beni en çok etkileyen insanlardan biri oldu."

"Daha önce neleri doğru yaptıysak önümüzdeki Rennes maçında da onu yapmaya devam etmeliyiz. Hocamızın da dediği gibi; iyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyonluk kazandırır."

"Kadıköy'de ben de böyle bir atmosferi ilk kez görüyorum. Bu tabii ki Jorge Jesus hocamız sayesinde. İnşallah bu sezonu güzel bir şekilde tamamlarız."

"Hocamız geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım. İnşallah bunu devam ettiririm."

"Yarın, gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Bu tarz maçlarda çok tecrübeleri var. En iyi halimizle kalitemizi ortaya koymak istiyoruz. Lider çıkacak kalitemiz var. Lider olmak çok önemli."