Jorge Jesus Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Jorge Jesus Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

Suudi Arabistan'da şampiyon olan Al Hilal, Jorge Jesus yönetiminde üst üste 34 maç kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Al Hilal bu başarı sonrası Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, takımdan ayrıldıktan sonra Al Hilal'e imza atmıştı.

Al Hilal ile Suudi Arabistan'da şampiyon olan Jesus, büyük bir başarı yakaladı.

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GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ
Al Hilal ile lig şampiyonluğu yaşayan Jorge Jesus, resmi maçlarda üst üste 34 galibiyet aldı.

Kırılması zor bir rekoru kırmayı başaran Al Hilal ve Jesus, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

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SEZONUN SON MAÇINI AL WEHDA İLE YAPACAK
Al Hilal, namağlup ilerlediği ligde 93 puan toplamayı başardı.

Çıktığı 33 maçta 30 galibiyet ve 3 beraberlik alan Al Hilal, sezonun son maçında Al Wehda ile karşılaşacak.

Al Wehda-Al Hilal maçı, 27 Mayıs Pazartesi günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadele, S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

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