Jorge Jesus için flaş karar: Resmen açıkladılar

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Al Hilal'de beklenen karar çıktı.

Kulüp, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yolları ayırdığını resmen duyurdu. Jorge Jesus yönetiminde Al Hilal, ligde de lider Al Ittihad'ın 6 puan gerisinde yer alıyordu.

Deneyimi teknik direktörün adı bir süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Jesus'un Suudi Arabistan ekibinden ayrılmasıyla birlikte Brezilya için önünde bir engel kalmadı.

70 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Al Hilal'in başında 46 maça çıktı. Al Hilal bu mücadelelerin 32'sini kazandı, 6'sı berabere bitti ve 8'inde mağlup oldu.



Al Hilal'de teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub getirildi.