Jorge Jesus Neymar’ın yerine istediği yıldızı açıkladı: Sezon sonu sözleşmesi bitiyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, PSG’den 90 milyon euro bonservis ile kadrosuna kattığı Neymar ile yollarını ayırdı. Sakatlık sorunları nedeniyle çok az maça çıkabilen Brezilyalı oyuncu altyapısında yetiştiği Santos’un yolunu tuttu.

Neymar’ın gidişi sonrası Suudi Arabistan ekibinin transfer hedefindeki oyuncu belli oldu. Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadroya katmak istediği yıldızı açıkladı. Jesus, Liverpool’un golcüsü Salah’ı istediğini söyledi.

Jesus yaptığı açıklamada "Salah'ı Al-Hilal'de görmek isterim. Takıma uyan bir oyun tarzına sahip” şeklinde konuştu.

Salah’ın Liverpool ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Mısırlı yıldız ile yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. Golcü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını belirtmişti. Daha önce çıkan haberlerde Salah’ın PSG ya da Suudi Arabistan’a gitmesinin beklendiği kaydedildi.

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan Liverpool’da 35 maça çıkan Salah 27 gol atarken 19 asist yaptı.