Jorge Jesus Ronaldo ile buluşuyor! Laneti bitirebilecekler mi?

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Suudi Pro Ligi ekibi Al Nasr, teknik direktörlük görevine tanıdık bir ismi getirdi. Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, resmen Al Nasr’ın yeni hocası oldu.

Portekizli teknik adam geçtiğimiz sezon Al Hilal’in başında başarılı bir performans ortaya koymuş, ligi 75 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Bu performans, Suudi futbol kamuoyunda büyük takdir toplamıştı.

Al Nasr’ın kupasız yıllarına son vermek istiyor

70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, yeni görevinde Al Nasr’ın yıllardır süren kupa hasretini sonlandırmak için mücadele edecek.

Kulübün son yıllardaki tabloyu değiştirmesi hiç de kolay değil. Al Nasr, tam 6 sezondur Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluk yaşayamadı. Bununla da sınırlı değil; 35 yıldır Suudi Arabistan Kupası’nı kazanamayan kulüp, Asya sahnesinde ise 27 yıldır resmi bir kupa kaldıramıyor. Üstelik Al Nasr, ülkedeki dört büyük kulüp arasında hâlâ AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmayan tek takım konumunda.

Jorge Jesus’un gelişiyle birlikte bu "lanetin" sona erdirilmesi ve özellikle Cristiano Ronaldo’nun liderliğinde Asya sahnesinde başarı hedefleniyor.