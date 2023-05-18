Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor galibiyeti sonrası şampiyonluk şanslarının var olduğunu dile getirdi.

Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor

Süper Lig'de 34. haftada Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi. Sarı lacivertliler bu sezon ligde ilk kez büyük maç kazandı. Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetiyle puanını 71 yaptı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus galibiyeti değerlendirdi.

İşte Jesus'un açıklamaları;

-Bugün galip gelmek önemliydi çünkü iyi bir takıma karşı oynayacaktık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken şey, çarşamba günü Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanmak. O maç bizi finale taşıyabilir. Bizim için çok önemli bir maç. Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var, sonuna kadar gideceğiz.

-Matematiksel olarak devam ettiği müddetçe, imkanımız olduğu müddetçe biz inanmaya devam edeceğiz şampiyonluğa. Çünkü işimiz bu, sorumluluğumuz bu. İki kupayı da kazanma hedefimiz var, hala inanıyoruz. Puansal olarak imkan olduğu sürece sonuna kadar savaşacağız.

-Rakibimizin hangi sistemle oynayacağının önemi yok. Bizce son maçta oynayacakları gibi oynayacaklardır. Son şampiyon takım ama bu sezon şampiyonluk yarışında yok. Bunun sebebi, bu sezonun çok daha çekişmeli ve zor olması. Ancak, Trabzonspor güçlü bir takım olmaya devam ediyor.

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