Jorge Jesus Suudi Arabistan’a övgüler yağdırdı: Hukukun ve güvenliğin olduğu...

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Teknik Direktör Jorge Jesus’tan olay sözler geldi. Al Ahli’de senede 10 milyon euro kazanan Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan’ı “hukukun ve güvenliğin olduğu harika bir ülke” olarak tanımladı.

Jesus, "Suudi Arabistan önümüzdeki 10 yıl içinde sadece futbolun değil, birçok organizasyonun da merkezi olacak. Suudi Arabistan'dan çok daha fazla bahsedilecek” ifadelerini kullandı. Riyad’ın harika bir şehir olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam "Suudi Arabistan'da sadece develer ve çöller olduğundan bahsediyorlar. Ama bu doğru değil; burası harika bir ülke ve Riyad da harika bir şehir. Burada her şey mevcut ve diğerlerinden çok daha iyi” şeklinde konuştu.

“PORTEKİZ LİGİ’NDEN DAHA İYİ"

Al Ahli Teknik Direktörü Jorge Jesus yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Ligi’nin Portekiz Ligi’nden daha iyi olduğunu savundu. Portekizli teknik adam, “Suudi Ligi, Portekiz'den çok daha iyi ve buradaki oyuncular çok daha kaliteli” dedi.

Suudi Arabistan’daki hayatını anlatan Jesus sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen Portekiz televizyonlarında insanların Suudi Arabistan Ligi'ni Portekiz Ligi ile karşılaştırma arzusunu görüyorum! Sanki bir karşılaştırma ihtimali varmış gibi (Gülerek). "Artık yapısal olarak gelişen ve harika bir başkana sahip olan Al Hilal Kulübü'ndeyim. Futbol dışında pek sosyal hayatım yok. Hayatım Al Hilal.

56 yıldır sevdiğim bir şey üzerinde çalıştığım için şanslıyım. Herkes sevdiği işi yapacak kadar şanslı değil. Ben 14 yaşımdan beri sevdiğim bir işte çalıştığım için şanslıyım. Her gün aynı tutkuyla sporla ilgileniyorum ve bu da antrenmanlara severek gelmemi. Her gün antrenman yapıyor ve oyuncularla birlikte çalışıyoruz."