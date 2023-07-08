Jorge Jesus Trabzonspor'un yıldızını istedi

Fenerbahçe'den ayrılıp, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçen Jorge Jesus'un Türkiye'den istediği isim belli oldu.
Al Hilal takımı Jesus'un göreve gelmesinin ardından Wolverhampton'dan Ruben Neves'i 55 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Chelsea'den Senegalli stoper Kalidou Koulibaly de Al Hilal'le anlaşma sağladı.
TRT Spor'un haberine göre Jesus'un, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'i transfer listesine aldığı öğrenildi.
Trezeguet'in menajerinin Trabzonspor'a 10 milyon euronun üzerinde bir teklif yapılacağını söyledi.