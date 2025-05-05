Jorge Jesus ve Jose Mourinho şampiyonlukları derbilerde kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jorge Jesus ve Jose Mourinho şampiyonlukları derbilerde kaybetti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin başında derbi galibiyeti alamayarak artık şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Kanarya'da 2 sezon önce yine teknik direktörlük koltuğunda oturan bir diğer Portekizli Jorge Jesus da derbilerde galibiyet alamayarak şampiyonluk yaşayamamıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e yükseldi. Sezon başında takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, bu sezon lig ve kupada ezeli rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig’de Beşiktaş'a 2 maçta da kaybeden Mourinho, Galatasaray'a karşı ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, kupada ise sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olarak, elendi.

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FENERBAHÇE'DE PEREIRA SONRASI DERBİ KAZANAN YABANCI TEKNİK DİREKTÖR YOK!

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus da vatandaşı Mourinho gibi derbilerde istediği sonuçları alamamıştı. Fenerbahçe, Jesus yönetiminde ligdeki 4 derbide sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda derbilerde 11 puan kaybederken, ligi de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamladı.

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Bir önceki sezon 2 Temmuz 2021 - 20 Aralık 2021 tarihleri arasında takımın başında olan bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin 'yabancı bir teknik direktörle' derbi kazanan son ismi. Pereira, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yenerken, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Pereira ile yollar da bu derbiden sonrası ayrıldı.

SMAİL KARTAL ÇİFT HANEYE ULAŞMIŞTI

Fenerbahçe, İsmail Kartal idaresinde ise bu derbi istatistiğini terse çevirmişti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 4 lig müsabakasında da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 galip geldi. Beşiktaş'a karşı ise dış sahada 3-1, evinde 2-1'ik skorlarla hanesine toplam 6 puan yazdırdı.

Kartal, böylelikle söz konusu dönemde derbilerde 10 puan elde etti.
İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başında 3 farklı dönemde Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'a 10 kez rakip olurken, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi.

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