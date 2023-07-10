Jorge Jesus yıldız futbolcuyu antrenmandan kovdu

Sezonun sona ermesiyle birlikte sezon başında katıldığı Fenerbahçe’den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’in başına geçen Jorge Jesus antrenmanda performansını yeterli bulmadığı Moussa Marega'yı kovarak deneyimli orta sahayı Riyad'a yolladı

OYUNCUYU ANTRENMANDAN KOVDU

Durumla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Teknik Direktör Jorge Jesus, Moussa Marega'nın Avusturya kampından ayrılmasına ve Riyad'a dönmesine, aynı zamanda antrenman programına burada devam etmesine karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

2021 yılında Porto’dan bedelsiz bir şekilde Al-Hilal’e transfer olan Malili yıldız burada çıktığı 75 maçta 25 gol 7 asist kaydetmişti.