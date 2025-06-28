Jorge Jesus'a flaş teklif!

Kaynak: Haber Merkezi
Jorge Jesus'a flaş teklif!

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Al Hilal'den ayrılmıştı. Ünlü çalıştırıcıya, Arabistan'dan yeni bir talip çıktı.

Al Nassr, Al Hilal'den ayrılan Jorge Jesus ile temasa geçti ve Portekizli teknik adama resmi teklifini sundu. Al Nassr'ın, Jorge Jesus'a 7 milyon euro teklif ettiği ve bu rakamın 70 yaşındaki teknik adamın geçen sezon Al Hilal'den kazandığının yarısı olduğu belirtildi.

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JORGE JESUS'UN KARARINI BEKLİYORLAR

Al Nassr, Jorge Jesus'a sunduğu bu teklifin ardından Portekizli teknik adamdan cevap beklemeye geçti.

2023'ten 2025'e kadar Al Hilal'i (İkinci dönemi) çalıştıran deneyimli teknik adam, Suudi Arabistan ekibinin başında 99 maçta 80 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Jesus, Al Hilal'deki ikinci döneminde toplam 4 kupa kazandı.

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