Jorge Jesus’ta beklenen oldu. Fenerbahçe’de karar verildi

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus, birlikte yola devam etme konusunda mutabık kaldı.

Jorge Jesus’ta beklenen oldu. Fenerbahçe’de karar verildi

Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray’ın gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de Jorge Jesus’u durumu yılan hikayesine dönmüştü. “Jorge Jesus kalacak mı gidecek mi” sorusu yanıt buldu.

A Spor’un edindiği bilgiye göre, başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus, yola devam kararı aldı.

JESUS DA KOÇ DA KALACAK
Jesus önümüzdeki sezon da takımın başında yer alacakken başkan Ali Koç da geleceği hususunda kararını verdi.

Koç'un kongreye gitme veya istifa etme gibi bir düşüncesi olmadığı, Jesus ile devam etmek istediği öğrenildi.

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