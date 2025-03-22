Jorge Jesus’tan Ali Koç’a büyük sitem: Mourinho’ya yaptığını bana yapmadı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sitem ederken Talisca ve Mourinho ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de çalışmasında büyük katkısı olan sarı-lacivertli eski yönetici Emre Can, Faik Çetiner'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fanatik gazetesinde Jorge Jesus'un Fenerbahçe değerlendirmesine yer verildi.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi takip etmeye devam ettiğini belirten Emre Can, deneyimli çalıştırıcının, "Mourinho'ya transfer konusunda yapılan cömertlik bana yapılmadı. Fenerbahçe bu sezon futbolda büyük yatırımlar yaptı. Mourinho ile büyük başarılara imza atacaktır. Başkan Ali Koç ve çok sevdiğim taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor." dediğini belirtti.

Haberde ayrıca Jesus'un Talisca için söylediklerine de yer verildi.

Jorge Jesus'un Talisca için, "Talisca'yı idmansız bırakmayın. Kuvvetlenmesi lazım. Güçlü bir Talisca, takımı sırtlar." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin başında 52 maça çıkan Jorge Jesus, 2.21'lik puan ortalaması tutturmuştu.