﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor'u 5-2 yendikleri maçın ardından konuştu. Jesus, "Savunmada da iyi olmalıyız" dedi.

Jesus, şu ifadeleri kullandı:

"Liderlik koltuğunda devam edebilmek için bugün kazanmalıydık. 3 puanı almanın önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimiz gibi tamamladık. Çok iyi oynadık. Set hücumlarında çok kuvvetliydik. Kendi hatalarımızla rakibi maça ortak ettik ama sonradan gücümüzü ortaya koyduk.

Ligde 34 gol atmış olmak önemli, güzel. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Her anlamda iyi olmalıyız. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu kadar ofansif bir oyun, riskli bir oyundur. Savunmada da iyi olmalıyız. Benim oyuncularımdan istediğim de böyle bir oyun.

Kiev maçında genç ve az süre bulan oyuncuları oynatıp oynatmayacağıma henüz karar vermedim. Maç yaklaşınca göreceğiz."