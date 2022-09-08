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  • Jorge Jesus’tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket. Maç boyunca oyunu soğutmaya çalışmıştı

Jorge Jesus’tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket. Maç boyunca oyunu soğutmaya çalışmıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan’a müsabakanın ardından hareketleriyle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 22:39
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Jorge Jesus’tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan’a olay hareket

Jorge Jesus’tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket. Maç boyunca oyunu soğutmaya çalışmıştı
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev’i son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Kiev kalecisi Bushchan’a maç sonunda tepki gösterdi. Müsabaka boyunca sürekli oyunu soğutma hareketlerinde bulunan ve zaman geçirmeye çalışan Kievli kaleciye maçın sonunda Portekizli teknik adam, yaptığı hareketlerle tepkisini koydu.

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