Jorge Jesus’tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket. Maç boyunca oyunu soğutmaya çalışmıştı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev’i son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Kiev kalecisi Bushchan’a maç sonunda tepki gösterdi. Müsabaka boyunca sürekli oyunu soğutma hareketlerinde bulunan ve zaman geçirmeye çalışan Kievli kaleciye maçın sonunda Portekizli teknik adam, yaptığı hareketlerle tepkisini koydu.
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