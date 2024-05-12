Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Al-Hilal ile olan sözleşme durumunu resmi olarak duyurdu.

Fenerbahçe'den ayrılıp Al-Hilal'e geçiş yapan ve Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşayan Jesus, geleceğiyle ilgili konuştu.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile şampiyonluğa ulaşan Portekizli teknik adam Fenerbahçe iddialarıyla ilgili olarak, "Buradaki görevim henüz tamamlanmadı" dedi.

Ligde kalan 3 haftaya şampiyon olarak giren tecrübeli teknik direktör, "Bu başarıda doğrudan etkisi olan her oyuncuyu takdir etmeliyiz. Muhteşem bir sezon geçirdik ve ligde hiç yenilgi almadık. Al Hilal, savunma ve hücumda ligin en güçlü takımı" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncular Neymar, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic ve Malcom'u kadrosunda barındıran Al Hilal, Al Hazm'ı 4-1 mağlup etti.

Takıma galibiyeti getiren goller Aleksandar Mitrovic (2), Sergej Milinkovic-Savic ve Ahmed Abdullah Al-Juwaid'in (kendi kalesine) attığı gollerle geldi.

Bu sonuçla, mavi-beyazlılar, Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane, Aymeric Laporte ve Alex Telles gibi yıldızları bulunan Al Nassr'ın önünde lige 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımıyla elde ettiği şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Al Hilal'deki işim henüz bitmedi" diyerek takımda kalabileceğinin sinyallerini verdi. Sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adam, yeni kontrat görüşmeleri hakkında ise, "Bu konuda henüz nihai bir karar verilmedi" dedi.