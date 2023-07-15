Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler itirafı

Fenerbahçe’den ayrılıp Al-Hilal’in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Jesus, “Arda Güler benim sayemde Real Madrid’e gitti” dedi.

Portekizli çalıştırıcı, “Benim sayemde Real Madrid’e gitmeyi başardı. Bunu o da biliyor. Doğru zamanda doğru maçlarda yeterli süreyi verdiğim için kendini gösterme fırsatı buldu. Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum” dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jesus, Sarı Lacivertli takım ile 52 maça çıktı. 2.21 puan ortalaması tutturdu.