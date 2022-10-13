Fenerbahçe'nin AEK Larcana maçı ilk 11'i açıklandı. Jesus'tan flaş tercih

AEK Larneca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro
AEK Larneca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.