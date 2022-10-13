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Fenerbahçe'nin AEK Larcana maçı ilk 11'i açıklandı. Jesus'tan flaş tercih

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:36
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Jorge Jesus'tan flaş hamle. Fenerbahçe'nin AEK Larcana maçı ilk 11'i açıklandı

Fenerbahçe'nin AEK Larcana maçı ilk 11'i açıklandı. Jesus'tan flaş tercih
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AEK Larneca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro

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