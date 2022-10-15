﻿Jesus: Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değildir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı
Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçı salondan takip eden Portekizli teknik direktör salondaki Fenerbahçe taraftarlarının görüntüsünü paylaştı ve, "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" ifadelerini kullandı.
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