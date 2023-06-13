Jorge Jesus'tan Galatasaray'a şok. Sarı Kırmızılıların yıldızını transfer listesine aldı

Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı Al-Hilal ile anlaştığı iddia edilmesinin ardından transfer iddiaları da çoğaldı. Jesus, Al-Hilal'e katılması halinde Galatasaray'ın forveti Mauro Icardiyi istediği öğrenildi.

Jorge Jesus'tan Galatasaray'a şok. Sarı Kırmızılıların yıldızını transfer listesine aldı

Türkiye Kupası’nın kazanılmasından sonra Fenerbahçe’den ayrılacağını açıklayan Jorge Jesus’un Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile anlaştığı iddia edilmişti. Portekizli teknik direktörün Arap ekibine transfer etmek istediği ilk futbolcunun ismi ise ortaya çıktı.

JESUS'IN GÖZÜ ICARDİ'DE
Sabah’da yer alan habere göre Jorge Jesus’un başa geçeceği Al-Hilal, bu sezon Galatasaray’da harikalar yaratan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi transfer etmek istiyor. Al-Hilal, PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mauro Icardi’yi ikna etmek için ise yıllık 25 milyon euro’dan 3 senelik bir sözleşme önerecek.
Yıldız forvet bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta, 23 gol ve 8 asist kaydederek gelen şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmuştu.

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