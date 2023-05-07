Jorge Jesus'tan hakem sitemi

Jorge Jesus, Giresunspor ile oynanan maçtaki 1-1'lik beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK BU"

Portekizli teknik direktör mücadele sonrası "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Bugünkü sonuç iyi olmadı. 1-0'ı korumaya çalıştık ama istediğimizi alamadık. Gerçek bu. Diyecek pek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"HAKEM DE BUNA MÜSAADE ETTİ"

Oyuncularının performansına değinen Jorge Jesus, "Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi ama böyle durumlar olabilir. Bazı maçlarda böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bugün rakip takım da iyi savunma yaptı. Süre geçirme durumu da oldu ve hakem de buna müsaade etti ama bu bizim için bir bahane değil. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Mecburen bir sonraki maçı düşüneceğiz" dedi.