Jorge Jesus'tan sürpriz hamle: Brezilya Milli Takımı'na gidiyor

Kaynak: DHA
Jorge Jesus'tan sürpriz hamle: Brezilya Milli Takımı'na gidiyor

Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor. Portekizli hoca için Al-Hilal'e 2.5 milyon euro tazminat ödenecek.

Fenerbahçe'de beklenen başarıyı gösteremeyen ve ardından Al-Hilal ile yıldızını parlatan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

BREZİLYA MEDYASINDA BOMBA HABER

Brezilyalı spor portalı UOL'ın haberine göre, Al-Hilal'in başarılı teknik direktörü Jorge Jesus, Mayıs ayından itibaren Sambacılar'ın yeni hocası olacak. Bu gelişme, Brezilya'nın Arjantin'e 1-4 mağlup olmasının ardından Dorival Junior'ın görevine son verilmesiyle gündeme geldi.

TAZMİNAT BEDELİ BELLİ OLDU

Habere göre Brezilya Futbol Konfederasyonu, Jesus'un sözleşmesini sonlandırmak için Suudi kulübüne 2.5 milyon euro ödeyecek.

JESUS'UN BREZİLYA KARIYERİ

Jorge Jesus, 2019/2020 sezonunda Flamengo'yla kıtada fırtınalar estirmiş; Brezilya Ligi, Süper Kupa, Copa Libertadores ve Recopa Sudamericana şampiyonlukları kazanmıştı.

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