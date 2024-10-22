Jorge Jesus'un bileği bükülmüyor

Al Hilal, Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımı Al Ain FC karşısında aldığı 5-4’lük galibiyetin ardından oyuncularının odaklanma ve kararlılığını övdü. AFC Şampiyonlar Ligi 2024/25’teki bu galibiyet, Al Hilal’e dokuz puanla mükemmel bir başlangıç sağladı. Dört kez Asya şampiyonu olan Al Hilal için bu galibiyet, büyük bir avantaj anlamına gelirken, Jesus oyuncularının kazanma mentalitesine dikkat çekti.

“Al Ain gibi güçlü bir rakibe karşı kazanmak için en iyi performansımızı sergileyeceğimizi biliyorduk. Teknik, fiziksel ve psikolojik anlamda büyük bir çaba harcadık,” diyen Jesus, kaptan Salem Al Dawsari’nin hat-trick yaptığını, Sergej Milinkovic-Savic ve Renan Lodi’nin de goller attığını belirtti. Al Ain ise Soufiane Rahime’nin hat-tricki ve Mateo Sanabria’nın golüyle karşılık verdi.

Jesus, “Zor bir galibiyet elde ettik. Koulibaly’yi kart görmemesi için oyundan çıkardım, ancak bu, savunma dengesizliğine yol açtı. Yine de hücum kalitemiz sayesinde kazandık,” dedi.

Al Ain’in Arjantinli teknik direktörü Hernan Crespo, mağlubiyete rağmen oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu ifade etti. “Al Hilal Asya’nın en iyi takımlarından biri. Buna rağmen güçlü oynadık, birçok fırsat yarattık. Bu yenilgiye rağmen umutluyum, önümüzdeki beş maçta gereken puanları toplayacağımıza inanıyorum,” şeklinde konuştu.

Crespo, Rahime’nin performansını da övdü: “Soufiane Rahime, çok çalışıyor ve bunu hak ediyor. Onu desteklemeye devam edeceğiz.”