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Fenerbahçe'nin AEK'yı hangi silahıyla vurduğunu Fatih Saboviç açıkladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca’yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 26. dakikada Batshuayi ve 79. dakikada Mamas’ın kendi kalesine attığı gollerle galip ayrıldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 00:03
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Jorge Jesus'un öğrencileri AEK karşısında en iyi o işi yaptı

Fenerbahçe'nin AEK'yı hangi silahıyla vurduğunu Fatih Saboviç açıkladı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Sarı lacivertli temsilcimiz gruptaki puanını 7’ye çıkardı.

Baştan sona Fenerbahçe üstünlüğünde geçen bir 90 dakikada 3 puan sarı lacivertli temsilcimizin oldu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda AEK Larnaca’yı ağırlayan Kanarya, artık olgunlaşan bir futbol psikolojisi ile sahada olduğunu herkese gösterdi. Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, rakiplerine neredeyse hiçbir şans vermedi.

AKIN AKIN GELDİLER
İlk düdükle birlikte rakip kaleye yüklenmeye, her zamanki ön alan presini yapmaya başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Lincoln’ün kullandığı frikik sonrası; kaleciden seken topu Rossi ile tamamlamaya çalışsa da Piric gole izin vermedi.

SZALAI KUSURSUZ OYNADI
Larnaca, temsilcimizin defansının arkasına atmaya çalıştığı uzun toplarla etki yaratmaya çabalarken, Fenerbahçe savunmasında özellikle Szalai çok etkili oldu ve rakibe göz açtırmadı.

BATSHUAYI FARK YARATIYOR
Golle sonuçlanabilecek üç denemenin ardından 4. denemede dakikalar 26’yı gösterirken sarı lacivertli temsilcimiz müthiş bir organizasyona imza attı.
Rossi’nin rakiplerini ekarte edip defansın arkasına attığı müthiş pası, Batshuayi net bir vuruşla asiste çevirdi: 1-0.
Batshuayi, artık Türkiye stajını bitirip ustalığa geçtiğini iyiden iyiye göstermeye başladı.

TRİBÜNLER MUHTEŞEMDİ
İsmail Yüksek, Crespo ve Rossi başarılı bir oyun ortaya koyarken; Emre Mor net pozisyonlarda heyecanına yenik düştü.
İkinci yarıya da ilk devredeki isteğiyle başlayan Fenerbahçe, AEK Larnaca’ya hiçbir açık vermedi.
Takamı dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe taraftarları muhteşem bir atmosfer yaratmıştı.

LINCOLN HER ROLE UYUYOR
Lincoln Henrique’ye ekstra bir parantez açmak gerektiğine inanıyorum. Oyunun sol tarafında görev yapan Henrique; geriden top aldı, ileriye doğru oyun kurdu, takımının baskı görmesini önledi. Kendisine verilen rollere her zamanki gibi çok iyi uydu.
Kronometreler 60’ı gösterirken topla oynama oranlarında Fenerbahçe %30’a karşılık %70’le öndeydi.

KENDİ KENDİLERİNE FİŞİ ÇEKTİLER!
Kaleci Piric 75’e gelindiğinde tam 6 kurtarış yapmıştı. Geriye kalan süre içerisinde birkaç kurtarış daha gerçekleştirdi. İlk golün asistini yapan Rossi’nin hamlesi sonrası Mamas kendi ağlarını sarstı ve 79’da Fenerbahçe rahatladı: 2-0.
Oyuna son anlarda dahil olan Arda Güler yine kısa resitaller sundu. Fenerbahçe puanını 7’ye yükseltip, 12 Ekim’deki AEK Larnaca ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Avrupa şenliğini yaşattı.

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