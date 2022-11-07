﻿Jesus Sivasspor maçında şekilden şekile girdi: Çarpıcı fotoğraflar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçında çok farklı duygular yaşadı.
Maçın başında ve ilk yarısında heyecanlanan Jesus, Batshuayi'nin kırmızı kart gördüğü anda ise adeta çileden çıktı ve futbolcusuna tepki gösterdi.
Gole sevinen Portekizli hoca maçtan sonra da sahanın içine girdi. İşte Jesus'un Sivasspor maçından çarpıcı fotoğrafları:
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