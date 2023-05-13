'Jorge Jesus'un yerine Vincenzo Montella'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Alınan sonuçlar sonrası sarı-lacivertlilerle Portekizli teknik adam arasındaki bağların koptuğu öne sürüldü.

Bu gidişat sonrası Fenerbahçe yönetimi, Jesus'un ayrılığı ihtimalinde alternatif bir isim aramaya başladı.

Portekiz basınında geçen habere göre, Jesus takımdan ayrılırsa yerine Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Montella geçecek.

MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK

Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Vincenzo Montella'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Montella'ya Yunanistan'dan Olimpiakos ve İtalya'dan da teklifler olduğu aktarıldı.