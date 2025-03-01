Jose Morais "2 tane ofsayttan verilmeyen golümüz var"

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Pozitif taraftan bakacak olursak oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor. Çünkü gösterdikleri performans gerçekten iyiydi. Maçın başından itibaren birçok pozisyon yakaladık.

"İKİ TANE OFSAYTTAN VERİLMEYEN GOLÜMÜZ VAR"

2 tane ofsayttan verilmeyen golümüz var. Bunlara baktığımız zaman bu aşamaya kadar topu getirebiliyoruz. Bunları değerlendirme noktasında kendimizi geliştirebiliriz. İşin savunma tarafına bakacak olursak 1 maçı daha gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı iyi yapıp hem de gol şansı oluşturduğumuz görünüyor. Gol yollarında biraz daha çalışırsak daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.