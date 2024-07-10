Jose Mourinho 11'ini açıkladı

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bugün Hırvatistan’ın Hajduk Split ekibiyle hazırlık maçında karşılaşacak. Merkur Arena’da oynanacak müsabaka, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe’nin İlk 11’i:

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Levent, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent, Dzeko

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonuna başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacaklar ve ardından İstanbul’a dönecekler.