Jose Mourinho 11'ini belirledi. Adana Demirspor maçına sürpriz kadro

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Adana Demirspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

Saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaparken, VAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak.

Yeni sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile giren Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk hedefiyle çıktığı bu yolda Adana Demirspor karşısında galibiyetle başlamayı planlıyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi amaçlıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.



ADANA DEMİRSPOR (Muhtemel): Vedat, Gravillon, Semih, Manev, Mohammadi, Jose Rodriguez, Maestro, Yusuf, Michut, Alioui, Yusuf Barasi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında üç önemli oyuncusundan yoksun olacak. Geçen sezondan cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, takımın kilit isimlerinden Fred, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

FENERBAHÇE: 23 ADANA DEMİR: 5

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 40 maçta, Fenerbahçe 23 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Adana Demirspor 5 kez kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 80 gol atarken, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.