Jose Mourinho Ali Koç'u nasıl ikna etti? 20 milyon Euro'luk En-Nesyri'nin büyük sırrı

Fenerbahçe, kulüp tarihinin en pahalı transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun uğraşlar sonunda Sevilla ile anlaşma sağlandı, Youssef En-Nesyri, İstanbul'a getirildi. İspanyol ekibine bonuslar dahil 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek. 5 yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki Faslı golcü de yıllık 4 milyon Euro net, artı bonusları içeren maaş alacak.

Peki başkan Ali Koç'un ilk kez hiç düşünmeden bu kadar cömertçe para saçtığı Youssef En-Nesyri'nin sırrı ne? Jose Mourinho'nun ısrarla onu kadrosunda görmek istemesinin altında yatan hangi özellikleri?

Anlatmaya çalışayım...

Fas’ın Fes şehrinde, 1 Haziran 1997’de dünyaya gelen Youssef En-Nesyri, futbol kariyerine bu sokaklarda başladı. Yaşıtlarından çok daha uzun olmasına rağmen, ayaklarına olan hakimiyeti scout’ların dikkatini çekti. Henüz 15 yaşındayken, yaşça büyüklerle oynadığı maçlarda attığı gollerle dikkat çeken En-Nesyri, bölgenin en önemli futbol akademilerinden biri olan Mohammed VI Futbol Akademisi’nin radarına girdi.

Kariyerinin dönüm noktası olarak gördüğü bu akademiye katılması, En-Nesyri’nin futbol anlayışını tamamen değiştirdi. Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, “Takım oyununu burada öğrendim, ülkenin en iyi hocalarıyla çalışıyorduk. Mental olarak kendimi çok geliştirdim. Bana futbola dair bildiğim her şeyi unutturup doğrusunu öğrettiler” ifadelerini kullandı.

Akademideki performansı, İspanyol kulüplerinin dikkatini çekti ve En-Nesyri, 18 yaşında kariyerinin ilk profesyonel transferini gerçekleştirdi. Malaga, genç golcüyü 125 bin Euro karşılığında kadrosuna kattı. Atletico Malagueño’da tecrübe kazanan En-Nesyri, 2016 yılında hem Malaga’ya geri döndü hem de Hervé Renard tarafından Fas Milli Takımı’na seçildi.

Malaga’da çıktığı 41 maçta sadece 5 gol atmasına rağmen, Afrika Uluslar Kupası’ndaki performansı değerini artırdı. La Liga ekibi Leganes, 21 yaşındaki En-Nesyri’yi 6 milyon Euro’ya transfer etti. İlk sezonunda 11 gol atan genç futbolcu, Leganes’teki performansıyla dikkat çekti.

2019 Afrika Uluslar Kupası’nda 2 gol atan En-Nesyri, 2019-2020 sezonunun devre arasında Sevilla’ya transfer oldu. 20 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşen bu transfer sonrası, “Roman Sanchez Pizjuán’da Sevilla karşısında ilk kez oynadığım günden bu yana sadece buraya transfer olmanın hayalini kuruyorum” dedi.

Sevilla’ya katıldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu yolunda iki gol atan En-Nesyri, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi’nde adeta şov yaptı. 8 maçta 6 gol atan yıldız futbolcu, La Liga’da ise 18 golle sezonu tamamladı.

Sevilla’da geçirdiği 4.5 sezonda iki kez UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu yaşayan En-Nesyri, çıktığı 196 maçta 73 gol attı. Bu gollerin 19’u kafa vuruşlarından geldi. Ceza sahası ve çevresinde gerçek bir tilki olan En-Nesyri, rakip savunmacıları sık sık yalancı koşularla ekarte ediyor. Hava toplarında etkili olan golcü oyuncu, uzun boyuna rağmen savunma arkasına yaptığı koşularla fark yaratıyor. Ancak, bağlantı oyununda istenen seviyede olmadığını belirtmek gerek.

Peki Jose Mourinho böylesine büyük bir bütçeye sahip bir transfer için Ali Koç'u nasıl ikna etti?

Dünyaca ünlü bir teknik direktör ile çalışıyorsanız ona güvenmek zorundasınız. Ali Koç da bu düşünceyle hareket etti ve En-Nesyri için tüm imkanlarını seferber etti.

Jose Mourinho dışında hiçbir hoca Ali Koç'a bu kadar para harcatıp böylesine bir transfer yaptıramazdı bu da bir gerçek...

Sezon tamamlandığında kimin haklı olduğu ortaya çıkacak. Fenerbahçe ölü bir yatırım mı yaptı yoksa ödediğinden çok daha fazlasını kazanabilecek bir imza mı attırdı göreceğiz.