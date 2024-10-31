Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı. İşte o anlar...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün yapılan antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve sakatlık geçirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti.

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Portekizli teknik adam da neden sektiğine açıklık getirdi. Mourinho, bugün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve ardından yerde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.

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