Jose Mourinho bayıldı

Ali Koç'un kongrede seçilmesi halinde yeni yönetimde yer alacak olan ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Sports Digitale'de Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÖNCELİĞİM TABİİ Kİ FENERBAHÇE OLACAK

“Başkanımızın yeni dönem hakkındaki planları beni çok heyecanlandırdı. Ben operasyon adamıyım. Başkanımız da, ‘Seni operasyonlarda kullanmak istiyorum.’ dedi. Fenerbahçe benim damarlarıma işlemiş. Önceliğim tabii ki Fenerbahçe olacak. Bu bir tutku, bunu anlatamam… Başkanımızla birbirimizi tamamlıyoruz. İki farklı insanız. Çok ciddi farklarımız var ve en büyük avantajımız bu olacak. Birleştiğimiz tek nokta Fenerbahçe’nin çıkarları.

MOURİNHO’NUN GELME İSTEĞİNİ GÖRÜNCE ‘ŞAMPİYON OLDUK’ DEDİM

"Jose Mourinho, ‘Aziz Yıldırım’ın verdiği parayı vermek zorunda değilsiniz.’ dedi. Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelme isteğini görünce ‘şampiyon olduk’ dedim. Jose Mourinho, takımımızın hızını artırmak istiyor. Takımı yavaş buluyor. Seçim kazanacağız diye hemen bir isim getirmek mi, yoksa hocamızın puzzle’ını tamamlayacak bir isim getirmek mi?

JOSE MOURİNHO, SZYMANSKİ’YE BAYILIYOR

Fenerbahçe’ye çok iyi isimler gelecek. Jose Mourinho, Szymanski’ye bayılıyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi’ne katılır mıyız onu bilemem. Bizim masadaki konumuz; bu seneki Şampiyonlar Ligi değil. Seneye şampiyonluk, sonraki sene şampiyonluk, sonraki sene bir daha şampiyonluk.

HEPİMİZİN RÜYASI GERÇEK OLACAK

Ortak düşüncemiz, takıma 4-5 üst düzey oyuncu transferi. Mourinho’nun gelişinden sonra takımda kalmak isteyen oyuncular var. Sadece yıldız değil, efektif yıldızlar gelecek. Hepimizin rüyası gerçek olacak.”