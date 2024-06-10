Jose Mourinho biletini kesti. Gözünün yaşına bakmadı

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin heyecanı sona erdi, artık yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı.
4 bölgeye 5 takviye talep eden teknik direktör Jose Mourinho takımdaki tüm futbolcuların performansını görmek istediğini belirtirken, 1 oyuncuyu liste dışında bıraktı.
Ahmet Selim Kul'un haberine göre, dünyaca ünlü Portekizli hocanın "Gönderin" dediği tek yıldızın Ryan Kent.
Jose Mourinho'nun, Kent hakkında yönetime sunduğu raporda, "Kiralık gitmeyi kabul etmeyip sezon boyunca kenarda oturan oyuncu benimle çalışamaz." ifadesini kullandığı öğrenildi.
KENT BU SEZON NE YAPTI?
Ryan Kent geçen sezonun başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İlk yarıda beklenen performansı sergileyemeyen İngiliz futbolcu, ligin ikinci yarısında yabancı kontenjanına takılıp liste dışı kalmıştı.
18 maça çıkan Ryan Kent, toplam 736 dakika süre aldı. Kent 1 gol atıp, 1 asist yaptı.